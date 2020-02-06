Uçakta panik

Glock 17 tipi silah

İngiltere’nin eski başbakanlarından David Cameron, New York’tan Londra’ya gidecek British Airways uçağına yakın korumasıyla birlikte bindi. İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’ın yakın koruma biriminden olan görevli, Glock 17 tipi silah taşıyordu. Eski başbakanı koruduğu için uçağa silahıyla binmesi yasaya uygundu. Ama kalkıştan önce uçağın tuvaletine giden korumanın unutkanlığı başına iş açtı. Koruma, silahını, kendisinin ve David Cameron’ın pasaportunu uçağın tuvaletinde unuttu.

Tepki gösterdiler

Korumanın ardından tuvalete giden bir kadın yolcu, silahı görünce çığlık atarak personele haber verdi. Bu hareket, uçakta paniğe neden oldu. Yolcular, silahı teslim alan ekibe “Neden uçakta silaha izin veriyorsunuz?” diye tepki gösterdi. Ekip de bunun yasal bir durum olduğunu belirtti. Uçak bu olay yüzünden bir saat rötarlı havalandı. Scotland Yard, unutkan korumanın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.