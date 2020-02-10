MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı
ABONE OL
10.02.2020 - 15:49 | | DHA

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı

Ukrayna'da SkyUp Havayolları şirketine ait yolcu uçağında alkollü bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan indirilmek istendi. Alkollü adam, uçaktan inmeyi reddedince diğer yolcular tarafından darp edildi. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı

Ukrayna'nın Lviv kentinden, başkent Kiev'e hareket etmek üzere kalkış için bekleyen SkyUp Havayolları'na ait yolcu uçağındaki alkollü bir yolcu, diğer yolcular tarafından darp edildi. Yerel medya, alkollü adamın diğer yolcuları rahatsız ettiği için uçaktan indirilmek istendiğini; uçaktan inmeyi reddeden alkollü adamın, diğer yolcular tarafından darp edildiğini duyurdu. Kimliği belirtilmeyen alkollü adamın arbede sırasında dişinin kırıldığı belirtilirken; güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kargaşa anları ise saniye saniye kameralarca kaydedildi.

    Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyorElazığ'da vatandaşların geçici barınması için yapılan konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 Sağlık Ocağı çalışma saatleri (Sağlık Ocakları kaçta açılıyor) - Aile hekimliği saat kaçta kapanıyor? (Kaça kadar açık)

    2020 Sağlık Ocağı çalışma saatleri (Sağlık Ocakları kaçta açılıyor) - Aile hekimliği saat kaçta kapanıyor? (Kaça kadar açık)

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber