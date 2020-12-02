Üçüncü dalga endişesi! Vaka sayısı artıyor...

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 501 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bin 122'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 36 bin 604 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 499 bin 413'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 932 bin 647 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede yine 500'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 511 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 35 bin 163'e çıktı, 28 bin 65 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan ölen olmadı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 526 olan Güney Kore'de günlük vaka artışı mart ayında da 500'ün üzerine çıkmıştı.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 2 vakaya, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 551'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 649 kişi iyileşti.