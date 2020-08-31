31.08.2020 - 12:07 | | AA
Uçurtma iplerine takÄ±lan çocuk 30 metre havalandÄ±
Tayvanâ€™da haftasonu gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ festivalde, dev uÃ§urtmaya tutunan 3 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle aniden uÃ§urtmayla birlikte havalandÄ±. Havada 30 metre yÃ¼kseklikte uÃ§urtmayla birlikteÂ savrulan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n o anlarÄ± kameraya yansÄ±dÄ±.Â Â
Tayvanâ€™da haftasonu gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ festivalde korku dolu anlar yaÅŸandÄ±. ÃœlkeninÂ Hsinchu kentinde Nanliao LimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen uÃ§urtma festivalinde dev bir uÃ§urtmayÄ± tutanÂ 3 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, rÃ¼zgarÄ±n aniden esmesiyle uÃ§urtmayla birlikte havalandÄ±.
30 metre yÃ¼kseklikte Ã¶lÃ¼mle burun buruna gelen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±za festivale katÄ±lan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar kurardÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ o anlar kameraya yansÄ±dÄ±.
En kritik noktada 3 ay önce açÄ±ldÄ±!DürnyayÄ± etkisi altÄ±na alancorona virüs salgÄ±nÄ±yla mücadele kapsamÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n talimatÄ±yla Atatürk HavalimanÄ± yerleÅŸkesine inÅŸa edilen ve 31 MayÄ±sâ€™ta açÄ±lan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgÄ±nla mücadelede önemli rol oynuyor. AçÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana günde yaklaÅŸÄ±k 1500 hastanÄ±n baÅŸvurduÄŸu hastanede ÅŸu anda, 18â€™i yoÄŸun bakÄ±mda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.