Ucuza aldı, servete kondu

Fransa’da 2018’de bit pazarından bir kutu bozuk parayı sadece 56 sente alan koleksiyoner, zengin oldu. Kutudan 1776’da basılmış, ABD’nin ilk kıta doları örneklerinden biri çıktı. Benjamin Franklin’in tasarımını yaptığı düşünülen ve nadir bulunan madeni paranın değerinin 100 bin dolar olduğu açıklandı. -DIŞ HABERLER