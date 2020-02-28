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28.02.2020 - 07:00 |

Ucuza aldı, servete kondu

Ucuza aldı, servete kondu

Fransa’da 2018’de bit pazarından bir kutu bozuk parayı sadece 56 sente alan koleksiyoner, zengin oldu. Kutudan 1776’da basılmış, ABD’nin ilk kıta doları örneklerinden biri çıktı. Benjamin Franklin’in tasarımını yaptığı düşünülen ve nadir bulunan madeni paranın değerinin 100 bin dolar olduğu açıklandı. -DIŞ HABERLER

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
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