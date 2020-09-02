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02.09.2020 - 22:53 | | AA

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Uruskiy'den 'Türkiye'yi örnek alın' isteği

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, savunma sanayisinde Türkiye'den örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu, kendi silahını yapma konusunda Türk çalışkanlığı ve arzusunun etkileyici olduğunu söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Uruskiy'den 'Türkiye'yi örnek alın' isteği

 

Uruskiy, Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endüstriyel üretiminin 15 sene önceye nazaran çok iyi noktaya ulaştığını ifade etti.

"Örnek alınması gereken pek çok nokta var. Türkiye'de savunma sanayisi devlet ve özel girişimin eşit haklara ve imkanlara sahip olduğu bir sektör." ifadelerini kaydeden Uruskiy, kendi silahını yapma konusunda Türk çalışkanlığı ve arzusunun etkileyici olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin kendi insansız hava araçlarını, helikopterlerini yapabildiğini hatırlatan Uruskiy, bunun Türk yetkililerinin kollektif stratejik düşüncesinin bir ürünü olduğunu vurguladı.

Uruskiy, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın ilk adımının motor, uçak, zırhlı araç, roket, elektronik harp malzemesi üretimi alanlarında gerçekleşebileceğini söyledi.

Geçen hafta Uruskiy başkanlığındaki Ukrayna heyeti Türkiye'ye 3 gün süren resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Sağlık Bakanı Koca, corona virüsteki son durumu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.Türkiye'de son 24 saatte 45 kişi, covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 246 bin 876'ya yükseldi.
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