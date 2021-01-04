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04.01.2021 - 12:28 | | AA

Ukrayna Donanması Türk İHA ve korvetlerini bekliyor

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa, 2021'de donanmaları için Türk insansız hava araçlarını (İHA) ve korvetlerini beklediklerini belirtti.

Ukrayna Donanması Türk İHA ve korvetlerini bekliyor

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl Ukrayna donanması için Türk İHA'larının satın alınmasını beklediklerini ifade etti.

İHA'ları hem denizde hem kıyıda kullanacaklarını aktaran Neijpapa, Türkiye'de inşa edilecek ve Ukrayna'da bitirilecek ortak üretim ADA tipi korvetler sayesinde de Ukrayna'nın NATO standartlarında üretim kapasitesine ulaşacağını vurguladı.

Sevgilisini öldürüp 112'yi aradı, cesedi 50 bin TL'ye başkasına gömdürdüGelen son dakika haberine göre; Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in (30) kati zanlısı Veli Ünder'in (37), cinayetin ardından 112 Acil'i arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı" dediği, ertesi gün, cesedi 50 bin lira karşılığı 2 kardeşe gömdürdüğü ortaya çıktı.
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