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25.08.2020 - 19:40 | | DHA

Ukrayna duyurdu! Bakan Çavuşoğlu ve Sözcü Kalın'a devlet nişanı verilecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalına "Ukrayna'nın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi, devletler arası iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulundukları gerekçesiyle devlet nişanı verileceğini duyurdu.

Ukrayna duyurdu! Bakan Çavuşoğlu ve Sözcü Kalın'a devlet nişanı verilecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Ukrayna Devlet Nişanı takdim edilmesi kararlaştırılan yabancı ülke vatandaşlarının listesini paylaştı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiynin imzaladığı kararname ile, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Baykar Savunma şirketinin Genel Müdürü Haluk Bayraktarın da bu ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

Listede isimleri yer alan kişilere, Ukrayna'nın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi, devletler arası iş birliğinin geliştirilmesi ve verimli sosyal faaliyetlere yönelik sağladıkları önemli kişisel katkılarından dolayı devlet nişanı verileceği belirtildi.

Ukrayna duyurdu Bakan Çavuşoğlu ve Sözcü Kalına devlet nişanı verilecek


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