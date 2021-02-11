Ukrayna lideri Zelenskiy, G7 büyükelçileriyle Donbas cephesini ziyaret etti

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy G7 ülkeleri büyükelçileriyle cepheyi ziyaret etti ve askerlerle görüştü.

Temmuz 2020'de alınan kapsamlı ateşkesin 200. gününde olduklarını belirten Zelenskiy, son dönemde Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırılarının artmış olmasına rağmen kapsamlı ateşkesin pek çok askerin hayatını kurtardığına dikkati çekti.

Zelenskiy, 2018'de 121, 2019'da 100, 2020'de ise 50 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, Avdiviyka cephesinde ölen askerler anıtına çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

27 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KAPSAMLI ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Son 24 saatte bölgede Rusya yanlısı ayrılıkçılara mensup keskin nişancının ateşi sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.