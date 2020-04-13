MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna'da 530 sağlık çalışanına korona virüs bulaştı
ABONE OL
13.04.2020 - 15:40 | | İHA

Ukrayna'da 530 sağlık çalışanına korona virüs bulaştı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden 530 sağlık çalışanının enfekte olduğunu açıkladı.

Ukrayna'da 530 sağlık çalışanına korona virüs bulaştı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 110 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle sağlık çalışanları mücadelesini sürdürüyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 85 sağlık çalışanında virüs tespit edildiğini, virüs bulaşan sağlık çalışanlarının sayısının 530'a yükseldiğini bildirdi. Ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 102 corona virüsü vakasının tespit edildiğini belirten Sağlık Bakanı Stepanov, virüs bulaşmış kişiler arasında sağlık çalışanların oranının yüzde 17 olduğunu belirtti.

Bakan Stepanov, sağlık çalışanlarına biyogüvenlik elbiseleri ve solunum maskeleri temini konusuna da değinerek, bu hafta 90 bin biyogüvenlik kıyafetinin satın alınması için anlaşma imzalanacağını aktardı. Stepanov ayrıca, sağlık çalışanlarına maaşlarının yüzde 300'ü oranında ek ödeme yapılacağını kaydetti.

ÖLÜ SAYISI 93'E YÜKSELDİ
Ukrayna genelinde 10 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 93'e yükseldi. Son 24 saatte 325 yeni vaka kayıtlara geçerken toplam vaka sayısı ise 3 bin 102'ye yükseldi. Virüs tedavisi görenlerden 97'ai iyileşerek taburcu oldu.
Covid-19'un en fazla görüldüğü şehirler ise 495 vaka ile Kiev ve 462 vaka ile Çernovtsi oldu.

Poşeti maske yapıp, ilaçları için dışarı çıktıBursa'da sağlık ocağına gitmek için dışarı çıkan Remzi Can'ın (88), poşeti maske gibi kullandığını gören belediye ekipleri, yaşlı adama maske vermelerinin ardından ihtiyaçlarını karşıladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sar Başa konusu nedir? İşte Sar Başa oyuncuları...

Sar Başa konusu nedir? İşte Sar Başa oyuncuları...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak?

Sıradaki Haber