Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı

Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.30 civarında gerçekleşen saldırıda konsolosluğa 6 el ateş edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın 2 genç olduğu tespit edildi. Saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.