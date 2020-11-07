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07.11.2020 - 13:05 | | AA

Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı

Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.

Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı

Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.30 civarında gerçekleşen saldırıda konsolosluğa 6 el ateş edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın 2 genç olduğu tespit edildi. Saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kamyonetin açık unutulan kasa kapağı sokakta yürüyen kişiye çarptıİstanbul Küçükçekmece'de bacağı kırıldığı için 3 aydır eve yatan bir kişi sokağa çıktığı ilk gün talihsiz bir kaza yaşadı. Sokakta ilerleyen kamyonetin açık olan kasa kapağı yol kenarında yürüyen kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu.
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