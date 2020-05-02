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02.05.2020 - 11:03 | | DHA

Ukrayna'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası uçağın alev aldığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ukrayna'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü. Grumman American AA-5 tipi küçük uçak, Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Slobozhansky kasabasındaki bir tarlaya dün yerel saatle 16.30 sıralarında düştü. Düşen uçakta bulunan 2 kişinin de hayatını kaybettiği, kazanın ardından uçağın ise yandığı ifade edildi. Uçağın düştüğü noktaya sevk edilen acil yardım ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak iki kişinin cansız bedeni uçaktan çıkarıldı.

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