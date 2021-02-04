04.02.2021 - 10:58 | | AA
Ukrayna'da hastanede çıkan yangında 4 kişi öldü
Ukrayna'nın Zaporeje kentinde bulaşıcı hastalıklar hastanesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, dün gece 23.25'te yangın ihbarı geldiği belirtildi.
Hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında bir doktor ve 3 hasta olmak üzere 4 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, yangının 00.19'da söndürüldüğü ifade edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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