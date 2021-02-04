Ukrayna'da hastanede çıkan yangında 4 kişi öldü

Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, dün gece 23.25'te yangın ihbarı geldiği belirtildi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında bir doktor ve 3 hasta olmak üzere 4 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, yangının 00.19'da söndürüldüğü ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.