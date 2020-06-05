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05.06.2020 - 13:41 | | DHA

Ukrayna'da "İçişleri Bakanı istifa etsin" protestosu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hareketli saatler yaşandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’un istifasını isteyen yüzlerce gösterici, parlamento binası önünde gerçekleştirdiği protesto gösterilerinde polis aracını ateşe verdi.

Ukrayna'da "İçişleri Bakanı istifa etsin" protestosu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’un ülkede yaşanan güvenlik zaafiyeti nedeniyle görevden alınmasını isteyen yüzlerce kişi parlamento binası önünde toplandı. Kiev’de parlamento binası önünde İçişleri Bakanı Arsen Avakov aleyhinde slogan atan yüzlerce gösterici, eski bir polis otomobilini meşalelerle ateşe verdi. Polis, göstericileri sis bombalarıyla dağıtırken, bazı protestocuların yan yatırdıkları polis arabasının üzerine çıktı.

İSTİFASI TALEBİYLE İMZA TOPLANIYOR

Parlamentoda bazı muhalif milletvekilleri, ‘ülkede güvenlik zafiyeti’ olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Arsen Avakov’un görevden alınması talebiyle kampanyası başlattı. Avakov’un bugün parlamento oturumunda bir konuşma yapması bekleniyor.

ÜLKEDE SUÇ VAKALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ukrayna’da son birkaç hafta içinde üst üste yaşanan suç vakaları sonrası İçişleri Bakanı Avakov eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Genç bir kadının iki polis tarafından tecavüze uğraması, Kiev’in merkezinde bir uyuşturucu karteli liderine yönelik suikast, Kiev yakınlarında minibüs işletmecilerinin silahlı çatışması ve Odesa’da bir pazarda meydana gelen silahlı çatışma ülkede infial uyandırmıştı. Arsen Avakov, 2014 yılından bu yana Ukrayna İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

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