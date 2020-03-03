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03.03.2020 - 13:21 | | DHA

Ukrayna'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Ukrayna'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

Ukrayna'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Ukrayna'nın Çernovtsi ilinde dört kişinin koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı, bu kişilerden birinde koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

Koronavirüse yakaladığı belirtilen kişinin kısa süre önce İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir erkek olduğu, bu hastayla temas eden kişilerin de gözlem alına alındığı belirtildi.

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