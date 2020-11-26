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26.11.2020 - 11:02 | | AA

Ukrayna'da vaka sayısı rekor kırdı!

Ukrayna'da son 24 saatte 15 bin 331 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Ukrayna'da vaka sayısı rekor kırdı!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 15 bin 331 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 677 bin 189'a çıktı.

Son 24 saatte 76 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 225 artmasıyla toplam can kaybı sayısı 11 bin 717 oldu.

Virüse yakalanan 1955 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 617 artarak 317 bin 395'e ulaştı.

ÜLKEDE ÖNLEMLER ARTIRILMIŞTI

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.

Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.
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