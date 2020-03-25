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25.03.2020 - 20:04 | | DHA

Ukraynalı eski bakan cinayet suçlaması ile gözaltına alındı!

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı, basın servisinden yapılan açıklamada, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Leonid Kojara'nın cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Ukraynalı eski bakan cinayet suçlaması ile gözaltına alındı!

Ukrayna'da yayın yapan İnter televizyon kanalının eski yöneticilerinden olan iş insanı Sergey Staritskiy, 21 Şubat tarihinde eski Bakan Kojara'nın evinde ölü bulunmuştu. 

"EVDE BERABER ALKOL ALDILAR"

Polis yaptığı açıklamada, yapılan soruşturmada cinayet günü eski bakanın evinde 3 kişi ile birlikte alkol aldığı, çıkan tartışma sonrasında başka bir odadan getirdiği silahla Staritsiy'i öldürdüğünün tespit edildiği ifade edildi. 2012-2014 yılları arasında Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Kojara hakkında kasten adam öldürme şüphesiyle dava açılması bekleniyor.

 

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