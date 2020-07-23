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23.07.2020 - 13:47 |

Ukrayna'nın doğusunda hafta sonu ateşkes başlıyor

27 Temmuz'da silahların susacağı bölgede, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu altı yıldır savaş halinde.

Ukrayna'nın doğusunda hafta sonu ateşkes başlıyor

Ukrayna, ülkenin doğusunda 27 Temmuz’dan itibaren Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında ateşkesin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için oluşturulan Üçlü Temas Grubu toplantısı sonrasında tarafların Minsk Anlaşması gereği çatışmaların durdurulması konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Ateşkesin 27 Temmuz saat 00.01’den itibaren yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, Normandiya formatındaki toplantıların bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tam ve kapsamlı bir ateşkes, Minsk anlaşmalarının uygulanması için temel bir ön koşuldur ve bu anlaşmaların diğer hükümlerinin uygulanmasının yolunu açmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

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