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16.10.2020 - 10:52 | | milliyet.com.tr

Ülke çalkalanmıştı...Öldürmeye çalıştığ oğulları kendisini affetti

İngiltere'de bir kadın çocuklarını öldürmeye çalıştı. 5 yıl 4 ay hapis cezası alan kadının oğulları kendisini affettiğini söyledi.

Ülke çalkalanmıştı...Öldürmeye çalıştığ oğulları kendisini affetti

Lisa Walmsley (51) geçen sene yılbaşında oğulları Lewis (20) ve Callum’u (21), geçirdiği bir sinir krizi sırasında uyurlarken gazla öldürmeye çalıştı.

Üniversite öğrencisi Lewis odadaki karbon monoksit kokusun alarak yardım istemeye gitti ancak annesi Callum’u alarak arabayla uzaklaştı.

Polis Walmsley’i cep telefonu sinyalinden bularak zamanında yetişti. Uzmanlar Lewis’in odasında normalin 10 katı kadar karbon monoksite rastladı.

Soruşturma sonucu Walmsley’in Callum’un akıl sağlığı sorunlarıyla ilgilenme konusunda zorlandığı ve ailenin ‘daha fazla acı çekmemesi için’ önce oğullarını, sonra da kendisini öldürmeye karar verdiği anlaşıldı.

Oğulları annesini affettiklerini söylerken, Walmsley cinayete teşebbüs suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladıVan’da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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