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26.08.2020 - 10:31 | | İHA

Ülke felaketi yaşadı: 30 ölü, 20 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen sel felaketinde 30 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Ülke felaketi yaşadı: 30 ölü, 20 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyinde bulunan Parwan vilayetinin merkezinde sabahın ilk saatlerinde sel meydana geldi. Yerel saatle 02.00’de yaşanan sel sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Parwan Valilik Sözcüsü Wahida Shahkar, “Sabah saatlerinde etkili olan sel yaklaşık 2 saat sürdü” dedi. Sözcü Shahkar, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu ifade ederek, can kaybının artabileceğini söyledi.

Sel bölgesine heyet gönderilirken arama kurtarma çalışmaları başladı. İlk belirlemelere göre, Parwan’da 300’ye yakın evi yıkıldı.

    Çocuklarına ‘Babanızı aramaya gidiyorum’ deyip selde kaybolan eşini arıyorGiresun’da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Umut Cantürk'ü arama çalışmaları sürüyor. Cantürk'ün eşi Serap Cantürk, "Çocuklarıma her gün evden çıkarken ‘Babanızı aramaya gidiyorum’ diyorum. Bu çok acı" dedi.
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