06.10.2020 - 09:22 | | AA
Ülke felaketi yaşıyor! 61 binden fazla yeni vaka
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 884 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 103 bin 569’a yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 61 bin 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 685 bin 82’ye çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar 5 milyon 662 bin 490 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke konumunda bulunuyor