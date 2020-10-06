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06.10.2020 - 09:22 | | AA

Ülke felaketi yaşıyor! 61 binden fazla yeni vaka

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 884 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 103 bin 569’a yükseldi.

Ülke felaketi yaşıyor! 61 binden fazla yeni vaka

Hindistan'da son 24 saatte 61 bin 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 685 bin 82’ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar 5 milyon 662 bin 490 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke konumunda bulunuyor

 

Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşetiEsenyurt'ta iki grup arasından sokakta çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada fırıncıda çalışan 1'i kadın 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Çatışma sırasında kadın ve çocuğun yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.
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