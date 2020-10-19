MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ülke şokta! 24 saatte rekor artış
ABONE OL
19.10.2020 - 12:04 | | İHA

Ülke şokta! 24 saatte rekor artış

Gürcistan’da koronavirüs salgınında son 24 saatte bin 186 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Ülke şokta! 24 saatte rekor artış

Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki rekor artışlar devam ediyor. 

Gürcistan hükümeti tarafından paylaşılan verilerde, koronavirüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte bin 186 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 18 bin 663'e ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, toplam can kaybının 143’e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, 6 bin 407 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu kaydedildi. Şimdiye kadar korona virüsten iyileşenlerin sayısının ise 8 bin 60'a ulaştığı aktarıldı.

 

Otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kameradaKonya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu Bünyamin Özkan ile oğlu Ahmet Eymen’in yaşamını yitirdiği, eşi Sibel Özkan'ın ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kamerada

Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kamerada

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Okullar ne zaman açılacak? 5,6,7,9 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak? İşte son dakika gelişmeleri...

Okullar ne zaman açılacak? 5,6,7,9 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak? İşte son dakika gelişmeleri...

Sıradaki Haber