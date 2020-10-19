Ülke şokta! 24 saatte rekor artış

Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki rekor artışlar devam ediyor.

Gürcistan hükümeti tarafından paylaşılan verilerde, koronavirüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte bin 186 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 18 bin 663'e ulaştığı belirtildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, toplam can kaybının 143’e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, 6 bin 407 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu kaydedildi. Şimdiye kadar korona virüsten iyileşenlerin sayısının ise 8 bin 60'a ulaştığı aktarıldı.