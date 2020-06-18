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18.06.2020 - 14:01 | | DHA

Ülke şokta! Corona virüs vakaları 5 katına çıktı

Kosova'da corona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı olarak gevşetilmesiyle birlikte vaka sayısı bir haftada 5 katına yükseldi.

Ülke şokta! Corona virüs vakaları 5 katına çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Normalleşmeye geçen bir çok ülkede vaka sayısında artış gözlemlendi. Kosova'da günlük vaka sayısı 20 ila 25 arasında açıklanırken; önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte son bir haftadaki vaka sayıları 130 ila 150'ye yükseldiği belirtildi.

TEKRAR MİNİMUM PERSONELLE ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİLİYOR

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti yönetimindeki Bakanlar Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Armend Zemaj, artan koronavirüs vakaları nedeniyle kamu ve özel sektörde tekrar minimum personelle esnek çalışma modeline geçilmesi önerisini sundu. Bakan Zemaj'ın önerisinin kabul edilmesiyle birlikte kararın tüm kurumlar için bağlayıcı olduğu belirtildi. Başbakan Avdullah Hoti, müfettişlere denetlemeleri artırmaları çağrısı yaptı.

TEKRAR OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Koronavirüs tedbirlerin aşama aşama kaldırılmasıyla birlikte açılan okulların vaka sayısındaki artışın ardından tekrardan kapandığı bildirildi. Öte yandan, Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı?ndan yapılan açıklamada 17 Haziran tarihinde gerçekleşmesi beklenen uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

 

Diyarbakır'da yangında can pazarı! 40 kişi...Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binayı saran duman nedeniyle içeride mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi itfaiye erlerince dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 30 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
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