MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ülkede korkulan oldu! En yüksek vaka ve vefat...
ABONE OL
16.01.2021 - 21:21 | | AA

Ülkede korkulan oldu! En yüksek vaka ve vefat...

Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana yeni vaka ve can kaybında en yüksek sayılar açıklandı.

Ülkede korkulan oldu! En yüksek vaka ve vefat...

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 947 yeni vaka tespit edildi.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Portekiz'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 709'a, toplam vaka sayısı 539 bin 416'ya çıktı.

Diğer yandan Maliye Bakanı Joao Leao'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Portekiz hükümetinde Çalışma, Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho da hafta içinde yapılan kontrolde testinin pozitif çıkması yüzünden karantinaya alınmıştı.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve 30 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

Ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısıtlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar tedbirlerini açıkladıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yayınladığı mesaj ile kar yağışına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.Yerlikaya, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4.079 km yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif , 60.000 ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, “Yeter ki kar yağsın, biz hazırız” diyor." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş sürüyor...

Son dakika... Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında düşüş sürüyor...

En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

Dehşet evi! 7 yaşındaki çocukları haber verdi

Dehşet evi! 7 yaşındaki çocukları haber verdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet