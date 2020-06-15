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15.06.2020 - 13:56 | | İHA

Ülkede kriz... Hastanelerin kapasitesi doluyor!

Pakistan’da corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle bazı hastanelerin kapasitesinin dolması üzerine hastalar dışarıda tedavi edilmeye başlandı.

Ülkede kriz... Hastanelerin kapasitesi doluyor!

Corona virüs vakasının 144 bin 478’e yükseldiği Pakistan’da bazı hastanelerin kapasitesi doldu. Pakistan’ın Karaçi, Lahor ve Peşaver şehirlerinde yer alan hastanelerdeki doktorlar, yatak, solunum cihazı ve diğer ekipmanların tükendiğini söyledi. Pakistan Tabipler Birliği Genel Sekreteri Qaiser Sajjad, Karaçi'de Aga Khan Üniversite Hastanesi, Indus Hastanesi, Dow Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, Güney Şehir Hastanesi ve Ziauddin Üniversite Hastanesi gibi ana hastanelerin daha fazla hasta kabul edemediğini açıkladı.

Kapasitesi dolan bazı hastanelerin girişe “Üzgünüz daha fazla corona virüs hastası kabul edemiyoruz” yazılı tabelalar koyduğu görülürken, bazı hastanelerde sedyelerin dışarı taşındığı ve hastaların dışarıda tedavi edildiği görüldü.

Bugüne kadar corona virüsten 2 bin 729 işinin hayatını kaybettiği Pakistan’da virüsle mücadele biriminin başkanı Asad Umar, ülke genelindeki vaka sayısının gelecek iki hafta içerisinde 2 katına çıkabileceğini ve vaka sayısının Temmuz ayı sonunda 1,2 milyona ulaşabileceğini söyledi.

Pakistan Başbakanı Imran Han ülke genelinde karantina uygulamasını ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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