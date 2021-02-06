06.02.2021 - 18:46 | | DHA
Son dakika: Ülkede kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek
Son dakika haberlere göre, Japonya'nın Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun itlaf edileceği duyuruldu.
Japonya'nın başkenti Tokyonun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.
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