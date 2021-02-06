MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Ülkede kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek
ABONE OL
06.02.2021 - 18:46 | | DHA

Son dakika: Ülkede kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek

Son dakika haberlere göre, Japonya'nın Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun itlaf edileceği duyuruldu.

Son dakika: Ülkede kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya'nın başkenti Tokyonun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.

Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jandarma aranan 5 kişiyi yakaladı

Jandarma aranan 5 kişiyi yakaladı

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Son dakika! Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika! Ege Denizi'nde korkutan deprem

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet