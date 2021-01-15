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15.01.2021 - 04:16 | | AA

Ülkede şiddetli deprem! 2 bin kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Ülkede şiddetli deprem! 2 bin kişi tahliye edildi

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi.

Ülkede şiddetli deprem 2 bin kişi tahliye edildi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını aktardı.

Depremde, yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü bilgisini paylaşan Jati, şu ana kadar 2 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve gerekli yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Jati, ayrıca depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju kara yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Ülkede şiddetli deprem 2 bin kişi tahliye edildi

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