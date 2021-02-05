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05.02.2021 - 20:32 | | DHA

Ülkede şok! Musluklardan deterjan aktı

Ukrayna’nın Zarechnoye kasabasında evlerin musluklarından deterjan aktı. O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayınlanırken; yetkililerden olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Ülkede şok! Musluklardan deterjan aktı

Olay, Ukrayna’nın Rivne bölgesindeki Zarechnoye kasabasında meydana geldi. Kasabada bulunan evlerin musluklarından deterjan aktı.

Kasaba sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, bir kasaba sakininin kovaya su doldurduğu ancak kovada köpük oluştuğu görüldü.

Ukraynalı yetkililerden söz konusu olaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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