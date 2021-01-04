04.01.2021 - 18:19 | | DHA
Ülkede toprak kayması! 40 kişi tahliye edildi
Malezya'da sağanak yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında, 40 kişinin tahliye edildiği, 13 aracın ise hasar gördüğü belirtildi.
Malezya'nın Pahang kentindeki Raub Bölgesi'ndeki Fraser Tepesinde, sağanak yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.
Yerel medya, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede bulunan 8i çocuk, 40 kişinin tahliye edildiğini, 13 aracın ise hasar gördüğünü duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin toprak kaymasının meydana geldiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
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