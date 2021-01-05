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05.01.2021 - 00:40 | | milliyet.com.tr

Ülkede vaka olmadığını söyleyen Kuzey Kore'den flaş hamle!

Kuzey Kore, düşük gelirli ülkelere aşılama konusunda yardımcı olan küresel ittifaka Kovid-19 aşısı almak için başvuru yaptı.

Ülkede vaka olmadığını söyleyen Kuzey Kore'den flaş hamle!

Wall Street Journal'ın haberine göre, Uluslararası aşı ittifakı Gavi, Kuzey Kore'nin başvurusu hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak bir Gavi sözcüsü, grubun bireysel ekonomilerin taleplerini değerlendirdiğini ve yılın başlarında bir güncelleme sağlamayı beklediklerini söyledi.

Konuya yakın kaynaklara göre, son haftalarda Kuzey Kore, birkaç Avrupa büyükelçiliğine ulaşarak ülkenin Covid-19 aşılarını nasıl elde edebileceğini araştırdı.

Gavi, geçtiğimiz ay, aşıların eşit dağıtımını amaçlayan Covax Advance Market Commitment programına uygun 92 düşük gelirli ülke ve ekonomiden 86'sından ayrıntılı aşı talepleri aldığını söyledi.

Kuzey Kore'yi içeren bu grup için Covax, 2021'in sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sine kadar bir kapsama alanı hedefleyerek, bağışçılar tarafından finanse edilen en az 1,3 milyar dozu güvence altına aldı.

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.
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