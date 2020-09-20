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20.09.2020 - 14:49 |

Ülkesinden kaçan Kuzey Koreli geri dönmeye çalışırken yakalandı

Güney Kore polisi, Kuzey'den kaçak bir şekilde gelen adamı geri dönmeye çalışırken ele geçirdi.

Ülkesinden kaçan Kuzey Koreli geri dönmeye çalışırken yakalandı

Pazar günü açıklama yapan Güney Kore polisi, 2018'de Kuzey Kore'den kaçarak gelen bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

İsmi açıklanmayan 30'lu yaşlarındaki şüpheli, perşembe günü sabah saatlerinde sınır kasabası Cheorwon'daki bir askeri eğitim bölgesine girmeye çalışmakla suçlandı.

Reuters'a konuşan bir polis memuru, Kuzey Kore'ye dönmeye çalıştığı tahmin edilen kişi hakkında "Şu an polis soruşturması altında. Neden sınırı geçmeye çalıştığını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap da yakalanan kişinin üzerinde 4 cep telefonu ve bir kesme aleti yakalandığını duyurdu.

Temmuz ayında gerçekleşen benzer bir olayda 2017 yılında Kuzey Kore'den kaçarak gelen 24 yaşındaki bir kişi, su kanalından geçip Han Nehri'nden yüzerek ülkesine geri dönmüştü.

Bu olay yarımadada tansiyonu yükseltmiş, Güney Kore yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe

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