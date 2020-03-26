Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı yarım milyona yaklaşırken, bu öldürücü salgına karşı evlerine kapananların sayısı da 3 milyarı buldu. Hayat durduran virüs havacılık sektörü ve turizmi bitirme noktasına getirdi. Ancak İsviçre merkezli lüks oteller zinciri Le Bijou Hotel & Resort Management salgını fırsata dönüştürmek için ultra lüks karantina hizmeti vermeye başladı.



Gecelik 11 bin 500 TL



Normalde oda fiyatları 800 ile 2000 dolar arasında olan zincir otelin, eve kapanarak kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamak istemeyen ve riskli olduğu için hastanelerden uzak duran zengin müşterileri için başlattığı ‘Kovid-19 Servisi’ kapsamında kişibaşı geceliği 1800 dolara (Yaklaşık 11 bin 500 TL) oda hizmeti sunuluyor. Bu fiyata günde iki defa hemşire kontrolü de dahil. İsteyene odasında 500 dolara koronavirüs testi yapılıyor. Lüks oteller zinciri, bu hizmetini şu an için sadece İsviçre içinde, Basel, cenevre, Zürih ve diğer kentlerdeki tesislerinde veriyor. Otellerde ayrıca 24 saat doktor ve hemşire hizmeti de var. Double Check isimli özel bir sağlık kliniği tarafından sağlanan 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti almanın bedeli ise günlük 4 bin 800 dolar (yaklaşık 31 bin TL) civarında.

Oteller zincirinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Alexander Hübner “İlk başlarda sadece bir iki müşteri geliyordu bu hizmet için ama şimdi her gün beş altı müşteri kabulüne başladık” diye konuştu.



Uzakdoğu’da da bazı oteller 14 günlük karantina paketleri düzenliyor.