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26.03.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ultra lüks karantina

Koronavirüs dünyanın yarısını eve kapadı. İş dünyası ve turizm de en büyük darbeyi aldı. Ancak İsviçre’deki lüks oteller zinciri, geceliği 1800 dolara ultra lüks karantina hizmeti veriyor, 500 dolara da Kovid-19 testi yapıyor

Ultra lüks karantina

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı yarım milyona yaklaşırken, bu öldürücü salgına karşı evlerine kapananların sayısı da 3 milyarı buldu. Hayat durduran virüs havacılık sektörü ve turizmi bitirme noktasına getirdi. Ancak İsviçre merkezli lüks oteller zinciri Le Bijou Hotel & Resort Management salgını fırsata dönüştürmek için ultra lüks karantina hizmeti vermeye başladı.

Gecelik 11 bin 500 TL

Normalde oda fiyatları 800 ile 2000 dolar arasında olan zincir otelin, eve kapanarak kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamak istemeyen ve riskli olduğu için hastanelerden uzak duran zengin müşterileri için başlattığı ‘Kovid-19 Servisi’ kapsamında kişibaşı geceliği 1800 dolara (Yaklaşık 11 bin 500 TL) oda hizmeti sunuluyor. Bu fiyata günde iki defa hemşire kontrolü de dahil. İsteyene odasında 500 dolara koronavirüs testi yapılıyor. Lüks oteller zinciri, bu hizmetini şu an için sadece İsviçre içinde, Basel, cenevre, Zürih ve diğer kentlerdeki tesislerinde veriyor. Otellerde ayrıca 24 saat doktor ve hemşire hizmeti de var. Double Check isimli özel bir sağlık kliniği tarafından sağlanan 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti almanın bedeli ise günlük 4 bin 800 dolar (yaklaşık 31 bin TL) civarında.
Oteller zincirinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Alexander Hübner “İlk başlarda sadece bir iki müşteri geliyordu bu hizmet için ama şimdi her gün beş altı müşteri kabulüne başladık” diye konuştu.

Uzakdoğu’da da bazı oteller 14 günlük karantina paketleri düzenliyor.

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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