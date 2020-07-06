MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'Ulusal çapta maske zorunluluğunu kesinlikle getirmiyoruz'
ABONE OL
06.07.2020 - 18:16 | | AA

'Ulusal çapta maske zorunluluğunu kesinlikle getirmiyoruz'

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde ulusal çapta maske takma zorunluluğu getirmeyeceklerini, bu kararı eyaletlerin vereceğini kaydetti.

'Ulusal çapta maske zorunluluğunu kesinlikle getirmiyoruz'

 

Meadows, Fox News canlı yayınında, ülkede son dönemde rekor seviyede artış gösteren Kovid-19 vakalarını ve Beyaz Saray'ın adımlarını değerlendirdi. Kovid-19 vakalarındaki artışı test sayısındaki artışa bağlayan Meadows, "Ülkenin yaklaşık yüzde 10'unu test ettik. Maske meselesine gelince, bu eyaletten eyalete değişen bir konu. Biz ulusal çapta maske zorunluluğunu kesinlikle getirmiyoruz, bu konuyu belediye başkanları ve valilere bırakıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta içinde New Hampshire eyaletinde bir seçim mitingi yapacağına işaret eden Meadows, katılımcılara maske zorunluluğu getirebileceklerini belirtti. Trump'ın maske kullanıp kullanmayacağı konusunda ise Meadows, "Başkan Trump, gerekli durumlarda maske takmaya istekli olduğunu söyledi." diye konuştu.

Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de yaklaşık 3 milyon kişi virüse yakalanırken, 132 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nda önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Aldığı kararları da tersine çevirmesi lazım AB'nin. Önümüzdeki günlerde komisyon toplantısında, Türkiye'nin yine malum ülkeler yüzünden Fransa dahil, yine gündemde olacağını görüyoruz. Biz gereken iyi niyeti gösteriyoruz. Ama AB Türkiye'ye yönelik kararlar alırsa, bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Sakarya'daki fabrika patlamasında yeni gelişme

Son dakika haberi: Sakarya'daki fabrika patlamasında yeni gelişme

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

6 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Corona virüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

6 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Corona virüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Sıradaki Haber