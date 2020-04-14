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14.04.2020 - 06:05 | | AA

UNICEF: Covid-19, 117 milyon çocuğun kızamık aşısını erteleyebilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle kızamık aşısı kampanyalarının ertelenmesinin 117 milyon çocuğu etkileyebileceği uyarısında bulundu.

UNICEF: Covid-19, 117 milyon çocuğun kızamık aşısını erteleyebilir

 

UNICEF'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını yüzünden 24 ülkede kızamık aşısı kampanyalarının ertelendiğine işaret edildi.

Aşı kampanyalarının ertelenmesinin 117 milyondan fazla çocuğu etkileyeceği uyarısının yapıldığı açıklamada, önemli aşı hizmetlerinin korunması ve devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre 50 yılı aşkın süredir güvenli ve etkili bir aşısı olmasına rağmen kızamık vakaları son yıllarda arttı ve 2018'de önlenebilecekken çoğu çocuk ve bebek 140 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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