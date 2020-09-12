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12.09.2020 - 07:00 |

Ünlü feminist araştırmacı yaşamını yitirdi

Cinsellik üzerine erkek varsayımlarını sarsan ABD doğumlu Alman feminist araştırmacı Shere Hite 77 yaşında öldü.

Ünlü feminist araştırmacı yaşamını yitirdi

“Hite Raporu: Kadın Cinselliği Hakkında Ulusal bir Araştırma” başlıklı çalışması 1976’da yayınlandığından bu yana 50 milyonu aşkın satan feminist akademisyen-yazar Dr. Shere Hite, Londra’da hayatını kaybetti. ABD’de 3 bin 500 kadınla yapılan kapsamlı görüşmelere dayanan Hite Raporu, egemen erkek varsayımlarına meydan okuması bakımından bir dönüm noktası sayılıyor. O dönem ABD’de çok satan erkek dergisi Playboy tarafından “erkek düşmanı” diye tanımlanıp, kelime oyunuyla Hite değil “Hate (Nefret) Raporu” diye anılan çalışma, kadınları, cinsel hayatlarının kontrolünü kendi ellerine almaya çağırıyordu. Hite’ın eşi Paul Sullivan, eşinin geçen çarşamba Londra’daki evlerinde yaşama veda ettiğini doğruladı.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
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