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20.03.2020 - 18:13 | | DHA

Ünlü oyuncu karantinada! Kedisi için çaldı

İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), corona virüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı. Evde zaman geçirmek için kedisini piyano çalarak eğlendirdiği görüntüleri yayınladı.

Ünlü oyuncu karantinada! Kedisi için çaldı

Oscarlı ünlü film yıldızı Hopkins, evde karantina altında kedisine  piyano çaldığı görüntüleri yayınladı. Kedisinin ve kendisinin sağlıklı olduğunu belirten ünlü yıldız, Niblo sağlıklı olmamı sağlıyor ben de karşılığında piyano çalarak onu eğlendiriyorum dedi.

Ünlü oyuncu karantinada Kedisi için çaldı

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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