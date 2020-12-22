22.12.2020 - 07:00 |
Ünlü Parken Stadı test merkezi oldu
Danimarka’da Süper Lig’in ilk yarı tatiline girmesi sonrası ülkenin milli arenası olan başkent Kopenhag’daki ünlü Parken Stadı dün sabah itibarıyla koronavirüs testi için halka açıldı.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Noel ve yılbaşını aile bireyleriyle kutlamak isteyen Danimarkalılar, test olmak için caddelerde uzun kuyruklar oluştururken, Parken Stadı’nın hizmete açılmasıyla caddelerde kuyruk izdihamı yaşanmayacağı bildirildi. Türkler açısından Parken Stadı, 2000 yılında Galatasaray’ın Arsenal’i yenerek UEFA Kupası’nı kazandığı önemli arena olarak biliniyor.