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22.12.2020 - 07:00 |

Ünlü Parken Stadı test merkezi oldu

Danimarka’da Süper Lig’in ilk yarı tatiline girmesi sonrası ülkenin milli arenası olan başkent Kopenhag’daki ünlü Parken Stadı dün sabah itibarıyla koronavirüs testi için halka açıldı.

Ünlü Parken Stadı test merkezi oldu
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Noel ve yılbaşını aile bireyleriyle kutlamak isteyen Danimarkalılar, test olmak için caddelerde uzun kuyruklar oluştururken, Parken Stadı’nın hizmete açılmasıyla caddelerde kuyruk izdihamı yaşanmayacağı bildirildi. Türkler açısından Parken Stadı, 2000 yılında Galatasaray’ın Arsenal’i yenerek UEFA Kupası’nı kazandığı önemli arena olarak biliniyor.

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