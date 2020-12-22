Ünlü Parken Stadı test merkezi oldu

Noel ve yılbaşını aile bireyleriyle kutlamak isteyen Danimarkalılar, test olmak için caddelerde uzun kuyruklar oluştururken, Parken Stadı’nın hizmete açılmasıyla caddelerde kuyruk izdihamı yaşanmayacağı bildirildi. Türkler açısından Parken Stadı, 2000 yılında Galatasaray’ın Arsenal’i yenerek UEFA Kupası’nı kazandığı önemli arena olarak biliniyor.