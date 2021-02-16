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16.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ünlü şarkıcının ‘sığınağı’ satılıyor

ABD’li efsane şarkıcı Frank Sinatra’nın gözlerden uzak olmak için kullandığı Kaliforniya’daki villası 4,25 milyon dolara (29 milyon lira) satışa çıktı.

Ünlü şarkıcının ‘sığınağı’ satılıyor

1970’lerde Sinatra’nın da üyesi olduğu ‘Rat Pack’ grubunun partilerine ev sahipliği yapan villaya dönemin en ünlü isimleri gelmişti. İki konuta bölünmüş villada 9 yatak odası, 12 banyo, havuz, tenis kortu ve sauna bulunurken, arazide helikopter pistiyle 24 araçlık otopark yer alıyor.

 

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