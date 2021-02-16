Ünlü şarkıcının ‘sığınağı’ satılıyor

1970’lerde Sinatra’nın da üyesi olduğu ‘Rat Pack’ grubunun partilerine ev sahipliği yapan villaya dönemin en ünlü isimleri gelmişti. İki konuta bölünmüş villada 9 yatak odası, 12 banyo, havuz, tenis kortu ve sauna bulunurken, arazide helikopter pistiyle 24 araçlık otopark yer alıyor.