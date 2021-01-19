Ünlü yapımcı virüse yenildi

Grammy ödüllü Phil Spector, ABD’li oyuncu Lana Clarkson’ı öldürdüğü suçlamasıyla 2009 yılında 19 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti. 1960 ve 70’li yılların ünlü yapımcısının cezaevinde Kovid-19’a yakalandığı ve dört hafta önce kaldırıldığı hastanede özel bir hücre odada tedavi gördüğü belirtildi. Tedaviye olumlu cevap veren yapımcının tekrar cezaevine getirildiği ancak nefes almakta güçlük çekmesi sonrası yeniden hastaneye kaldırıldığı ve cumartesi günü de öldüğü bildirildi. John Lennon’dan Tina Turner’a dek birçok ünlü şarkıcının yapımcılığını üstlenen Spector, sevgilisi Lana Clarkson’ı öldüren silahın kazayla ateş aldığını öne sürmüştü.