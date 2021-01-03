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03.01.2021 - 20:18 | | AA

Ürdün'de bir kişi hükümet binası önünde kendisini yaktı!

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir kişi hükümet binası önünde kendisini yaktı.

Ürdün'de bir kişi hükümet binası önünde kendisini yaktı!

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir es-Sartavi, yaptığı yazılı açıklamada, bir kişinin Amman'daki hükümet binası yakınında bulunan Dördüncü Kavşak Meydanı'nda kendisini ateşe verdiğini belirtti. 

Söz konusu kişinin hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun orta derecede olduğunu aktaran Sartavi, Arap olduğunu belirtmekle yetindiği bu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna veya neden böyle bir girişimde bulunduğuna ilişkin ise bilgi vermedi. 

Sartavi, olay hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

 

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