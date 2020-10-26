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26.10.2020 - 19:04 | | AA

Ürdün'de koronavirüs kaynaklı en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 45 can kaybıyla günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Ürdün'de koronavirüs kaynaklı en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 624'e yükseldiği belirtildi. 

Açıklamada, 1968 kişinin daha virüse yakalandığı ve toplam vaka sayısının 55 bin 55'e ulaştığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının değişmediği ve 7 bin 909'da kaldığı kaydedildi.

 

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