Ürdün'de sel 4 kişinin ölümüne yol açtı

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir es-Sartavi, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam başlayan aşırı yağışların ülkenin birçok kentinde sele neden olduğunu belirtti.
Sartavi, Mefrak iline bağlı Ruveyşid bölgesinde selde kaybolan 4 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.
Ürdün'de yaklaşık iki yıl önce de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.