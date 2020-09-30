BM Biyolojik Ã‡eÅŸitlilik Zirvesi'nde konuÅŸan Guterres, insanlÄ±ÄŸÄ±n doÄŸaya karÅŸÄ± savaÅŸ verdiÄŸini ve doÄŸayla iliÅŸkininÂ yeniden kurulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼nyadaki mercan resiflerinin yÃ¼zde 60'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± avlanma ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle tehlike altÄ±nda olduÄŸuna dikkati Ã§eken Guterres, yaban hayatÄ±n ise aÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketim, nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ± ve tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

CanlÄ± tÃ¼rlerinin neslinin hÄ±zla tÃ¼kendiÄŸine iÅŸaret eden Guterres, ''Bir milyon canlÄ± tÃ¼rÃ¼ yok olma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.'' dedi.Â Â

Guterres, ormanlarÄ±nÄ±n tahribinin ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin dÃ¼nyanÄ±n yaÅŸam aÄŸÄ±nÄ± yok ettiÄŸini ve insanlÄ±ÄŸÄ±n da bu kÄ±rÄ±lgan aÄŸÄ±n parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Biyolojik Ã§eÅŸitlilik veÂ ekosistemlerin insanlÄ±ÄŸÄ±n refahÄ± iÃ§in son derece Ã¶nemli olduÄŸunu kaydeden Guterres, "DoÄŸanÄ±n bozulmasÄ±, sadece Ã§evresel bir sorun deÄŸil, ekonomi, saÄŸlÄ±k, sosyal adalet ve insan haklarÄ± gibi alanlarÄ± da ilgilendiriyor.Â DoÄŸal kaynaklarÄ± yok etmek jeopolitik gerilimleri ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± artÄ±rabilir.'' uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

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