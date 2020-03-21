MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Üst üste üçüncü gün... Çin'den iyi haber!
ABONE OL
21.03.2020 - 16:26 | | AA

Üst üste üçüncü gün... Çin'den iyi haber!

Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" yeni tip coronavirüsü (Covid-19) vakası tespit edilmediği bildirildi.

Üst üste üçüncü gün... Çin'den iyi haber!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip corona virüsünün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 41 yeni vakanın tamamının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yurt dışından gelenlerde görülen ve ''ithal vaka'' adı verilen vaka sayısının 269'a çıktığı kaydedildi.

WUHAN'DA KOVID-19 DENETİM NOKTALARI KALDIRILMAYA BAŞLADI

South China Morning Post'un haberine göre, ülke içi yeni vakanın görülmemesinin ardından yetkililer, salgının başladığı Wuhan'daki Kovid-19 denetim noktalarını kaldırmaya başladı.

Wuhan şehir merkezi dışındaki yolların kapalı tutulmaya devam edildiği vurgulanırken, gelişmeler havai fişeklerle kutlandı.

Haberde, yetkililerin gerçek rakamları açıklamadığı endişesini taşıyanların olduğuna da dikkat çekildi.

Vuhan sakinlerinden Wen Ji, son 3 günde yeni vakaya rastlanmadığı bilgisine şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Evde kalmaya devam etmenin en güvenli yol olduğunu belirten Wen, "Rakamlara inanmıyorum." ifadesini kullandı.

DÜNDEN BU YANA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede, Covid-19 nedeniyle dünden bu yana 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıplarının 3 bin 255'e yükseldiği belirtildi.

Çin ana karasında, şimdiye kadar toplam 81 bin 8 yeni tip koronavirüs vakası kaydedildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdüZonguldak'ta, güvenlik görevlisi Erkan Gonca (42), nefes almayan, yeni doğan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüsle mücadelede yeni dönem! 15 dakikada sonuç verecek

Corona virüsle mücadelede yeni dönem! 15 dakikada sonuç verecek

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Hayat ne zaman normale dönecek?

Hayat ne zaman normale dönecek?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Sıradaki Haber