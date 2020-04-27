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27.04.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Uyarılı nokta atışı!

İsrail’in, Hizbullah’ın konvoylarını bombaladığında, Lübnan’da bir savaşa neden olmamak için önceden haber verdiği ortaya çıktı.

Uyarılı nokta atışı!
DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail’in Suriye içinde Hizbullah mensuplarına yönelik saldırılar düzenlediği bilinen bir gerçek. Ancak geçtiğimiz hafta Suriye’de İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı, ilginç detaylarıyla iki güç arasındaki “yeni savaş kuralları”nın ortaya çıkmasını sağladı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen hava saldırısı öncesinde, İsrail ordusunun, hedefteki Hizbullah mensuplarını telefonla aradığı ve az sonra vurulacaklarını haber verdikleri ortaya çıktı. “New York Times”da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Hizbullah militanları, kendilerine bir saldırı yapılacağını hatta ne zaman yapılacağını biliyor gözüküyorlar. İsrail’in bu saldırısında kimse ölmedi veya yaralanmadı, zaten amaç da buydu. Hizbullah militanlarını taşıyan cipin yakınına ilk önce uyarı füzesi atılıyor. Bu atış, araçtakilere kaçmak için zaman tanıyor.”

Gerçekten de videoda, Hizbullah üyelerinin araçtan çıktığı, ancak saldırının hemen gerçekleşmeyeceğini anlayınca araca geri dönüp eşyalarını aldıkları görülüyor. Yaklaşık 30 saniye sonra da saldırı gerçekleşiyor ve arazi aracı büyük bir şiddetle infilak ediyor.

İsrail’in bu yöntemi kullanmasının nedeniyse Lübnan’da yeni bir savaş yaşanmasını engellemek. Can kaybı yaşanmadığında Hizbullah’ın yanıtı da sınırlı oluyor ve gerilimin tırmanması engelleniyor. İsrail’in Hizbullah ile olası bir savaşı başlatan taraf olmak istemediği, ancak örgütün güdümlü füzelerle güçlenmesine de izin vermeyeceği ifade ediliyor. Bu ve benzeri saldırılarda hedef Hizbullah üyelerinin yanında taşıdıkları doküman veya araç-gerecin imha edilmesi. Ancak son saldırıda bu amacın başarıya ulaşmadığı ve Hizbullah mensuplarının füze gelmeden araca dönerek eşyalarını almayı başardıkları görülüyor.

İsrail’in uzun yıllardır benzer taktiği Filistin bölgelerinde de uyguladığı biliniyor. İsrail, özellikle Gazze’de saldırı düzenleyeceği binaların üzerine “patlayıcı dozu düşük” bir “uyarıcı” füze ya da bomba fırlatıyor.

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