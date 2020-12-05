‘Uygurlar ajanlığa zorlanıyor!’

Gazetenin İstanbul Muhabiri Hannah Lucinda Smith’in imzasını taşıyan habere göre, yetkililer, sürgündeki diğer Uygurlar hakkında bilgi karşılığında, para ya da Çin’de kamplarda tutulan aileleriyle temas kurma şansı teklif ediyor. Gazete, Türkiye’de 30 bin kadar Uygur’un yaşadığını ve bunların birçoğunun Pekin’in Sincan bölgesindeki kovuşturmalarının başlamasından sonra kaçtığını belirtiyor.