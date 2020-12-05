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05.12.2020 - 07:00 |

‘Uygurlar ajanlığa zorlanıyor!’

Times gazetesi, Pekin yönetiminin Çin’deki ailelerini kullanarak İstanbul’da yaşayan Uygurlar’ı casusluk yapmaya zorladığını yazdı.

‘Uygurlar ajanlığa zorlanıyor!’

Gazetenin İstanbul Muhabiri Hannah Lucinda Smith’in imzasını taşıyan habere göre, yetkililer, sürgündeki diğer Uygurlar hakkında bilgi karşılığında, para ya da Çin’de kamplarda tutulan aileleriyle temas kurma şansı teklif ediyor. Gazete, Türkiye’de 30 bin kadar Uygur’un yaşadığını ve bunların birçoğunun Pekin’in Sincan bölgesindeki kovuşturmalarının başlamasından sonra kaçtığını belirtiyor.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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