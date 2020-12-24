Uyurken saldıran aslana yumruk attı!

National Geographic Society’nin fonladığı Wild Bird Trust araştırmacılardan 32 yaşındaki Gotz Neef, 7 Aralık’ta meydana gelen olayda Okavango Deltası’nda uyuyordu. Neef, çadırına giren bir burun görünce ona bütün gücüyle yumruk attığını ve karşısına çıkan aslanla beş bakika boyunca mücadele ettiğini söyledi.

"Sonra aslan bana saldırdı. Beni ısırmaya ve parçalamaya çalışmaya başladı."

Attığı yumrukla eli dahi kırılan Neef, aslandan kaçıp onu uyku tulumuyla itmeye çalışsa da aslan, talihsiz adamın kafasını yakaladı. Neef sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kafamı çekip sol dirseğimle yüzünü ittirdim. Kolumu ısırmaya başladı ve acı içinde çığlık attım."

Neef'in yardım çığlıklarına ve diğer seslere uyanan diğer araştırmacı Dr. Rainer Von Brandis, yarı çıplak şekilde harekete geçtiğini ve çadıra gittiğinde aslanın Neef’i pençelediğini gördü. Daha sonra etraftaki kurumuş fil gübresi yığınından eline geçeni aslana fırlatmaya başladı. 46 yaşındaki Dr. Von Brandis, daha sonra dikenli dallar da fırlattığını söyleyip devamında yaşananlara dair şu ifadeleri kullandı:

" O ana kadar aslan, Neef’i dirseğinden yakalamıştı ve ciddi anlamda çiğniyordu. Arkadaşım çığlık atıyordu. Neredeyse çıplaktım ve ben de çığlık atıyordum. Aslana doğru koştum ve büyük bir ağaç parçasıyla ona vurdum ama hiçbir şey yapmadı."

En nihayetinde Tomalets Setlabosha adlı baş korucu da Neef’in yardımına koştu.

Su aygırını korkutmak için kullandıkları ve gök gürültüsüne benzer bir ses çıkaran cihazı kullanmasıyla aslan Neef’i bir anlığına bıraksa da tekrar saldırıya geçti.

The Sun'ın haberine göre, sonunda araştırmacılar, aslanı vücudunda tam 16 yara oluşan Neef’ten uzaklaştırdı. Daha sonra yaralı adamı yaklaşık 128 kilometre uzaktaki hastaneye üç saatte götürdü. Neef daha sonra Namibya’ya uçakla taşınırken sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.

Dr. Von Brandis, arkadaşı hakkında şöyle konuştu: "Aslan saldırısından sağ kurtulan çok fazla kişi yok. Neef’in çocuklarına ve torunlarına gösterecek epey fazla yara izi olacak."

Dr. Von Brandis, yaşlı aslanın sürüsünden atıldığını ve çok aç, zayıf ve çaresiz olduğunu belirtirken avlanma becerilerinin yeterli olmadığı ve kolay bir av için kampa girdiği söylenen aslan uyutuldu.

Kaynak: Independent Türkçe