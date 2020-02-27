Uyuyan hastanın ayak parmaklarını emdi!

Akıllara durgunluk veren olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Gulf Coast Hastanesi'nde meydana geldi. Polis raporlarına göre, söz konusu hastanede kalan 65 yaşındaki bir hasta, Pazartesi günü 23.00'te uyandığını ve birinin ayak parmaklarına dokunduğunu hissettiğini söyledi. Önce ne olduğunu anlayamayan ve hemşirenin onu kontrol ettiğini düşünen hasta, daha sonra bu durumun iki defa daha meydana geldiğini anlattı.

65 yaşındaki kadın, üçüncü olayda baktığında yatağın ucunda dizlerine çökmüş bir şekilde hasta bakıcı olarak görev yapan Frantz Beldorin'i gördüğünü ifade etti. Hasta, durumu fark edince ayağını geri çektiğini ve Beldorin'in hemen daha önce oturduğu yere gittiğini ifade etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane çalışanları polise haber verdi.

Hastaneye gelen polis ekipleri, Beldorin'i gözaltına alındı. 23 yaşındaki adama darp suçlamaları yönlendiriliyor.