MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Uyuyan hastanın ayak parmaklarını emdi!
ABONE OL
27.02.2020 - 15:42 |

Uyuyan hastanın ayak parmaklarını emdi!

Florida'daki bir hastanede, hasta bakıcı olarak görev yapan 23 yaşındaki adam, uyuyan bir hastanın ayak parmaklarını emdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Uyuyan hastanın ayak parmaklarını emdi!

Akıllara durgunluk veren olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Gulf Coast Hastanesi'nde meydana geldi. Polis raporlarına göre, söz konusu hastanede kalan 65 yaşındaki bir hasta, Pazartesi günü 23.00'te uyandığını ve birinin ayak parmaklarına dokunduğunu hissettiğini söyledi. Önce ne olduğunu anlayamayan ve hemşirenin onu kontrol ettiğini düşünen hasta, daha sonra bu durumun iki defa daha meydana geldiğini anlattı.

65 yaşındaki kadın, üçüncü olayda baktığında yatağın ucunda dizlerine çökmüş bir şekilde hasta bakıcı olarak görev yapan Frantz Beldorin'i gördüğünü ifade etti. Hasta, durumu fark edince ayağını geri çektiğini ve Beldorin'in hemen daha önce oturduğu yere gittiğini ifade etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane çalışanları polise haber verdi.

Hastaneye gelen polis ekipleri, Beldorin'i gözaltına alındı. 23 yaşındaki adama darp suçlamaları yönlendiriliyor.

    O sapık yakalandıSamsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

    Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber