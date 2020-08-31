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31.08.2020 - 10:36 | | İHA

Uyuyan kadının ağzından yılan girdi, midesine indi!

Rusya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evinin bahçesindeki ağacın altında uyuyan kadının ağzından yılan girince, zavallı kadın ameliyatla kurtarıldı.

Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan’ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca 1 metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi.

Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı.

Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİN İÇİNİ ÜRPERTTİ

Rusya’da yaşanan ilginç olayın ardından ameliyat sırasında çekilen görüntüler basına servis edildi. Uyutulan kadının boğazından yılanın kuyruk kısmından tutularak çekildiği görülürken, görüntüler ülkede bir anda en çok izlenen görüntü oldu. Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi. Yılanın zehirli bir yılan olmaması nedeniyle kadının kurtulduğu, şu an için hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

 

 

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