Uzay savaşları başladı mı?

ABD ve müttefikleri ile Rusya arasında son dönemde yükselişe geçen çekişme uzaya sıçradı. ABD ordusu, dünya yörüngesindeki uyduları tahrip etmek için uzay silahları geliştirdiği ve test ettiği iddiasıyla Rusya’yı suçladı. ABD Uzay Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın 15 Temmuz’da Cosmos 2543 olarak bilinen uydusunun dünya yörüngesine yeni bir nesne çıkardığını ve bu nesnenin “uyduları tahribatsız şekilde etkisiz hale getirmek için denemesi yapılan uydu silahları” olduğu ifade edildi. Rusya’nın 2017’de de benzer davranışlarda bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu nesnenin yörüngedeki bir Rus uydusunun yakınında serbest bırakıldığı kaydedildi.

“Bu yörüngedeki silah testini yapmak için kullanılan uydu sistemi, bu yılın başında bir ABD uydusunun yakınında manevra yaptığında, endişelerimizi dile getirdiğimiz Rus uydu sisteminin aynısıdır” ifadelerini kullanan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General John Raymond, Rusya’nın uzay tabanlı sistemleri geliştirme ve test etme çabalarının, Kremlin’in ABD ve müttefiklerinin uzay varlıklarını tehdit eden askeri doktrini ile tutarlı olduğuna da vurgu yaptı.

Rusya: Propaganda

Öte yandan, İngiltere Uzay Dairesinden de Rusya’nın bu girişimine karşı, ABD’nin endişelerini destekleyen bir açıklama yapıldı. İngiltere, Rusya’nın uydu testlerinde uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne gönderdiği suçlamasında bulunarak, Rusya’ya testleri derhal durdurma çağrısında bulundu. İngiltere Uzay Ajansı Müdürü Harvey Smith, Rusya’nın uydu testlerinde silah özelliklerine sahip bir nesneyi uzaya fırlattığını öne sürerek, Rusya’ya “sorumsuz” davranışları derhal terketmesi uyarısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise dün yapılan açıklamada, hem ABD’den hem de İngiltere’de gelen ithamları reddetti ve denemenin hiçbir uluslararası hukuk kuralının çiğnenmediğini savundu. Kremlin, ABD ve İngiltere’yi gerçeği çarptırmakla itham etti ve bunun bir propaganda olduğunu öne sürdü.

Dış Uzay Anlaşması ne diyor?

Hem ABD hem de Rusya’nın taraf olduğu Dış Uzay Anlaşmasının bazı maddeleri uzayda silah kullanımını yasaklıyor. Anlaşmada yer alan, “Devletler hem yörüngeye hem de dış uzaydaki gök cisimlerine veya istasyonlarına; nükleer silah ya da diğer kitle imha silahları yerleştiremez” ve “Devletler, ulusal uzay faaliyetlerinden ve bu faaliyetler esnasında verdikleri zararlardan dolayı sorumludurlar” gibi maddeler dikkat çekiyor.